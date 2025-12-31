Gaziantep'te 140 litre sahte, 39 bin litre kaçak alkol ele geçirildi

Gaziantep'te yılbaşı öncesi yapılan operasyonda 140 litre sahte alkol ve 39 bin 5 litre gümrük kaçağı viski ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde yılbaşı öncesi kaçakçılık ve sahte alkolle mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 140 litre sahte alkol, 39 bin 5 litre gümrük kaçağı viski, 4 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara, 53 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 50 adet elektronik sigara, 34 adet gümrük kaçağı elektronik eşya, 10 adet gümrük kaçağı şarj aleti, 22 bin 680 adet makaron, 15 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP