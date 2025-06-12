Gaziantep'te Yangın: 2 Bin Dönüm Alan Yandı, 28 Keçi Telef Oldu

Gaziantep'te Yangın: 2 Bin Dönüm Alan Yandı, 28 Keçi Telef Oldu
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Gaziantep Araban Ovası'nda çıkan yangında 2 bin dönüm ekili alan kül olurken, 28 keçi de telef oldu. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Gaziantep Araban Ovası'nda dün akşam saatlerinde çıkan ekili alan yangını sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Yangında, 2 bin dönüm ekili alanın yandığı ve 28 keçinin telef olduğu belirlendi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Araban Ovası'nda bulunan 8 ayrı buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına ilk müdahaleyi traktörleriyle yapan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

2 bin dönüm ekili alan yandı, 28 keçi telef oldu

Yangının ardından, Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri ile Araban Ziraat Odası Başkanlığı ekiplerince başlatılan hasar tespit çalışması tamamlandı. Yangının neden olduğu hasar ile ilgili konuşan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Araban Ovası'nın değişik bölgelerinde sulu tarım yapılan hububat ekili alanlarda çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın hasada hazır yaklaşık 2 bin dönüm makarnalık sert durum buğdayı ve arpayı kül etti.

Yangınlar sırasında ilçeye bağlı kırsal Esentepe Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Talip Yağcı ile Abdullah Yağcı'ya ait keçi sürüsü de alevlerin arasında kaldı. Alevlerin arasında kalan 70 keçinin 28'i telef oldu, 42 keçi ise ağır yaralandı. Olayda mağduriyet yaşayan çiftçilerimizin mağduriyetlerinin karşılanması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri ile Araban Ziraat Odası Başkanlığı olarak hazırladığımız tespit tutanaklarının ilgili makamlara bildirdik" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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