Gaziantep'te tefeci operasyonu: 22 gözaltı

Gaziantep'te polis ekiplerince tefecilik suçuna yönelik yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçuna yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde çok sayıda adrese baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 16 adet pos cihazı, 76 adet kredi kartı slipi, 3 adet başkasına ait kredi kartı, 2 adet laptop, 3 adet cep telefonu, 1 milyon 243 bin TL, bin 300 euro, bin dolar, 520 İngiliz sterlini ile piyasa değeri 300 bin TL olan kaçak emtia ele geçirildi. Operasyon sonucunda 22 şüpheli gözaltına alındı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile vergi levhası bulunmayan 4 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP