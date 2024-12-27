Gaziantep'te Sahte İlaç Üretimine Operasyon

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından sahte ilaç üreten 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 105 bin 757 adet sahte ilaç ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 105 bin 757 adet sahte ilaç ve ilaç yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, iş yerine ait olduğu düşünülen pompalı silah ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP