Gaziantep'te nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama

Gaziantep'te "nitelikli dolandırıcılık" yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 38 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda belirlenen adreslere özel hareket destekli eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru dijital materyallere el konulurken, 14 şüpheli gözaltına alındı. Sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan ve hesap hareketlerinde 38 milyon 516 bin 344 TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 14 şüpheli, işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerin hepsi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı