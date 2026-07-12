Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Şahinbey ve Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Şahinbey ve Nizip ilçelerinde 3 şüpheli şahsın kaçakçılık yaptığı tespit edildi. Tespit edilen şüpheli şahıslara ait iş yerlerinde ve araçta yapılan aramalar neticesinde, 96 kilogram gümrük kaçağı tütün, 12 bin 200 adet dolu makaron, 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı