Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 3 Bin 127 Sikke Ele Geçirildi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan kaçakçılıkla mücadele operasyonda, 3 bin 127 sikke ile birlikte çeşitli tarihi objeler ve kaçak malzemeler ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te 3 bin 127 adet sikke ele geçirildi
GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda, 3 bin 127 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri Nizip'te 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 bin 127 adet sikke, 110 adet tarihi obje, 1 adet ayaklı çömlek, 6 adet el dedektörü yeraltı algılama radarı, 4 adet el dedektörü bataryası ve görüntüleyicisi 4 adet uyarı ikaz adaptörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 48 adet fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.