Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 23 Gözaltı, 5 Milyon TL Değerinde Emtia Ele Geçirildi

Gaziantep'te kaçakçılığın takibi ve ruhsatsız iş yerlerine yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı, 60 iş yerine işlem yapılarak 5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı elektronik emtia ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suburcu Mahallesi Karagöz Caddesi'ndeki iş yerlerine yönelik kaçakçılık operasyonu yaptı. Çok sayıda polis ekibinin katılımı, Defterdarlık, SGK, Maliye ve zabıta ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda iş yerinde arama yapıldı.

5 milyon TL değerinde elektronik emtia ele geçirildi, 23 şüpheli ve 60 iş yerine işlem yapıldı

Aramalarda iş yerlerindeki ürünler ve maliye kayıtları incelendi. Operasyon sonucunda piyasa değeri 5 milyon TL olan gümrük kaçağı elektronik emtia ele geçirilirken 23 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ruhsatı ve vergi levhası bulunmayan 60 işyerine de yasal işlem yapıldı. - GAZİANTEP