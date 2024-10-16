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Gaziantep'te Kaçak Oyun Kası Operasyonu: 150 Bin TL Değerinde 10 Adet Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kaçak Oyun Kası Operasyonu: 150 Bin TL Değerinde 10 Adet Ele Geçirildi
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsünde yaptığı aramalarda sahte faturaya sahip 150 bin TL değerinde 10 adet playstation 4 oyun kasası ele geçirdi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramalarda 150 bin TL değerinde 10 adet playstation 4 oyun kasası ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Nizip ilçesinde KOM Şube ekiplerince huzur-güven uygulaması yapıldı. Uygulaması sonucu şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasının bagajında yapılan adli aramada M.B.Y. isimli şahsa ait faturasının sahte olduğu tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan 10 adet playstation 4 oyun kasası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler PlayStation 4 Playstation Kaçakçılık gaziantep Jandarma Güvenlik Ekonomi 3-sayfa Eğitim Hukuk

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