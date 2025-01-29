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Gaziantep'te Kaçak Krom Madeni İşletirken Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'te Kaçak Krom Madeni İşletirken Suçüstü Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, kaçak maden ocağı açarak krom madeni çıkaran S.H. isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı ve suça konu ekipmanlara el konuldu.

Gaziantep'te kaçak maden ocağı açarak krom madeni çıkaran şüpheli şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve adli makamların koordinesiyle tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin, Nurdağı ilçesinde icra ettiği önleyici kolluk devriyesi esnasında kaçak maden ocağı açarak krom madeni çıkaran S.H. isimli şüpheli şahıs, suçta kullandığı kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken suçta kullanılan 70 adet ray sistemi, 25 adet kazı malzemesi, 2 adet jeneratör, 2 adet vagon, 1 adet 200 metre uzatma kablosu ve 1 adet asansör vince el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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