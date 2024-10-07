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Gaziantep'te Kaçak Akıllı Telefon Operasyonu: 1.35 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kaçak Akıllı Telefon Operasyonu: 1.35 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi
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Gaziantep'te jandarma, bir ev ve iş yerinde yaptığı operasyonda 1 milyon 350 bin TL değerinde gümrük kaçağı akıllı telefon ve elektronik aksesuar ele geçirdi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarmanın bir ev ve iş yerine yaptığı operasyonda 1 milyon 350 bin TL değerinde gümrük kaçağı akıllı cep telefon ile elektronik aksesuar ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Oğuzeli ilçesinde A.Ç. isimli yabancı uyruklu şahsa ait ev ve işyerinde adli arama yapıldı. Arama neticesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin TL olan gümrük kaçağı 65 adet akıllı telefon ile 152 adet elektronik aksesuar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Akıllı Telefon Kaçakçılık Teknoloji gaziantep Operasyon Jandarma Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Hukuk Suç

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