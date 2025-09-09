Haberler

Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonları: 24 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonları: 24 Şüpheli Yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda 24 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Yapılan baskınlarda 590 bin TL değerinde ziynet eşyası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin hırsızlık olaylarına yönelik son bir ayda yaptığı operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik Ağustos ayı içerinde çok sayıda operasyon yapıldı. Şahinbey, Oğuzeli, İslahiye, Yavuzeli, Karkamış ve Nizip ilçelerinde yapılan operasyonlarda 16 ayrı hırsızlık olayına müdahale edilerek 24 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yapılan aramalarda 590 bin TL değerinde ziynet eşyası, 25 bin metre kablo, 655 kilogram Antep fıstığı, 70 kilogram incir, 24 metre su borusu, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet klima, muhtelif mutfak eşyası ile 20 bin 500 TL para ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP

