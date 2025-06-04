Gaziantep'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Gaziantep'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
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Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda tesis büyük çapta maddi hasar gördü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Nizip Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangının fark edilmesi sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanları gökyüzünü kaplayan alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Tesiste büyük çapta maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEYHAN SAĞLAM - 3.Sayfa
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