Gaziantep'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Gaziantep'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
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Nizip ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, kısa sürede büyüyerek yayılırken, olay yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Nizip Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangının fark edilmesi sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanları gökyüzünü kaplayan alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Tesiste büyük çapta maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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