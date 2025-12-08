Haberler

Gaziantep'te elektrik direği hırsızlığı tekrarlandı: 2 ayda 3.4 milyon TL'lik zarar

Gaziantep'te elektrik direklerini devirerek 2 ayda toplamda 3.4 milyon TL'lik zarar veren hırsızların yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Son olayda 3 direğin devrilmesi sonucu yaklaşık 2 milyon TL'lik yeni bir zarar meydana geldi.

Gaziantep'te elektrik direklerini devirerek 2 ayda 3.4 milyon TL'lik zarar veren hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Küsget Sanayi Sitesi ve yakın bölgelere enerji sağlayan dağıtım şebekesi hatlarında 11 Kasım'da yaşanan elektrik direği hırsızlığının ardından, 6 Aralık'ta bölgede benzer bir olay daha meydana geldi. İlk olayda elektrik direğinin kesilerek parçalarının çalınması sonrası ekipler alternatif hatlar kurarak enerji arzını sağlamış ve kolluk kuvvetlerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Aynı hatta tekrar elektriğin kesilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede orta gerilim hattındaki üç direğin bağlantı elemanlarının sökülmesi sonucu direklerin devrilerek hatta zarar verdiği tespit edildi. Ekipler, enerji arzının tamamen kesilmemesi için bölgede alternatif ring hattı üzerinden geçici enerji akışı sağladı. Kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikal etmesi üzerine hırsızların kullandıkları aracı bırakarak bölgeden kaçtığı öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yetkililer, kesintisiz enerji arzı için sahadaki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü, kamu düzeni ve altyapı güvenliği açısından kolluk kuvvetleriyle koordinasyonun devam ettiğini belirtti. Daha önceki olayda yaklaşık 1.4 milyon TL'lik kamu zararı oluştuğu belirtildi. Yaşanan son olayda ise 3 direğin devrilmesi sonucu yaklaşık 2 milyon TL tutarında yeni bir kamu zararı oluştuğu tahmin ediliyor. - GAZİANTEP

