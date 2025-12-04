Gaziantep'te yardıma muhtaç, dul veya boşanmış kadınları hedef alarak yardım yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve menfaat sağlayan şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, kentte farklı tarihlerde yardıma muhtaç, dul veya boşanmış kadınları hedef alarak yardım yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve menfaat sağladığı tespit edilen M.K. (54) ile F.Ş. (39) isimli kadın şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüpheli şahıslardan F.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP