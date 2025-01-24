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Gaziantep'te Dolandırıcılara Operasyon: 7 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te Dolandırıcılara Operasyon: 7 Şüpheli Tutuklandı
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Gaziantep'te, polis ve savcı roledeki dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve nakit para ele geçirildi.

Gaziantep'te dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde polis, savcı, polis diye tanıtıp vatandaşları dolandıran çeteye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 7 şahıs gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 7 cep telefonu, 8 simkart, 8 bin dolar, 15 bin TL ve çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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