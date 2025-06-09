Gaziantep'te Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

Gaziantep'te Buğday Tarlasında Yangın Çıktı
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Gaziantep'in Araban ilçesinde, 50 dönümlük hasada hazır buğday tarlasında çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde hasada hazır 50 dönüm buğday tarlası yandı.

Edinilen bilgiye göre, Araban ilçesi Yeni Altıntaş Mahallesi mevkiinde Bablı Keser ile Kemal Küpe iki çiftçiye ait buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 50 dönüm hasada hazır makarnalık sert durum buğdayı tarlasında çıkan yangına önce vatandaşlar sonra da itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bölgede incelemelerde bulundu. Çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Altun, "Araban Ovası'nda hasada hazır bölgelerde seyahat eden vatandaşlarımızdan ricamız var. Lütfen hasada hazır bölgelerden geçerken çevreye yanıcı ve yakıcı madde atmamalarını rica ediyorum. Hasada hazır buğday sahibi çiftçilerimiz de en kısa zamanda hasadlarını yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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