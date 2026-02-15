Gaziantep'te biber fabrikasında korkutan yangın

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir biber fabrikasından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerine doğru İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren bir biber fabrikasında çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP