Gaziantep'te biber fabrikasında korkutan yangın

Gaziantep'te biber fabrikasında korkutan yangın
Güncelleme:
İslahiye ilçesinde bir biber fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda büyük çaplı hasar meydana geldi ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir biber fabrikasından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerine doğru İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren bir biber fabrikasında çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
