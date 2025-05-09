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Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonlarında 5.4 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonlarında 5.4 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda 5.4 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda 5.4 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Nisan ayında yapılan operasyonlar çerçevesinde Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 23 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı.

Yapılan aramalar neticesinde piyasa değeri 5 milyon 450 bin TL olan gümrük kaçağı 19 bin 60 paket sigara, bin 432 adet elektronik sigara, bin 800 adet elektronik sigara likiti ve 130 kilogram tütün ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan 23 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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