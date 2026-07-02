Haberler

Gaziantep'te 3 milyon 500 bin TL değerinde sahte temizlik ürünü ele geçirildi

Gaziantep'te 3 milyon 500 bin TL değerinde sahte temizlik ürünü ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin TL olan 34 bin 650 adet sahte temizlik ürünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te piyasa değeri 3 milyon 500 bin TL olan 34 bin 650 adet sahte temizlik ürünü ele geçirildi. Olayda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emiyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde bir iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin TL olan 34 bin 650 adet sahte temizlik ürünü ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı! İşte ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
DOA sisteminde ilk gün 1,5 milyon ambalaj toplandı

Türkiye'nin yeni sistemi ilk günden yüz binlerce lira dağıttı
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış

İstanbul'u ilçe ilçe dolaşan tacizci kadına oto yıkamacıda soğuk duş
Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Sadece 24 saat kaldı! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni zamlı maaşlar
Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı

Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı