Gaziantep'te 1,3 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu 1 milyon 300 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu, şarj kablosu ve adaptörü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Şehitkamil ilçesinde F.A.M ve A.M. isimli şahıslara ait iş yerlerinde arama yapıldı. İş yerlerinde yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 1 milyon 300 bin TL olan gümrük kaçağı 51 adet cep telefonu, 280 adet şarj kablosu ve 140 adet şarj adaptörü ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP