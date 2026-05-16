Gaziantep'te kaçak elektronik operasyonu: 1 milyon 250 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde jandarma ekipleri tarafından M.A. isimli şahsa ait iş yerinde yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 250 bin TL olan çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ve sigara ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Şehitkamil ilçesinde M.A. isimli şahsa ait işyerinde kaçak malzemelerin bulunduğu tespit edildi. Söz konusu işyerinde yapılan arama neticesinde piyasa değeri 1 milyon 250 bin TL olan gümrük kaçağı 15 adet cep telefonu, bin 140 paket sigara, 5 adet sinema projeksiyon cihazı, 44 adet saç şekillendiricisi, 15 adet elektrikli çaycı, 3 adet hamur yoğurma makinesi, 2 adet kıyma makinesi, 7 adet matkap, 11 adet güvenlik kamerası, 9 adet epilasyon cihazı, 20 adet kahve öğütücüsü, 21 adet termos, 87 adet kablosuz kulaklık, 34 adet traş makinesi, 27 adet müzik çalar, 21 adet hava nemlendiricisi, 7 adet tüy toplama cihazı ve 36 adet el feneri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
