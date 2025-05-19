Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasında Gerginlik: 33 Polis Yaralı

Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasında Gerginlik: 33 Polis Yaralı
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Berlin'de gerçekleşen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında taraftarlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Olaylar sonucunda 33 polis yaralanırken, Alman polisi taraftarlara karşı soruşturma başlattı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak üzere sokağa çıkan taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 33 polis yaralandı.

Almanya'da caddeler dün Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyon olmasının ardından taraftarlarla doldu. Başkent Berlin'deki Kurfürstendamm semtinde yaklaşık 2 bin 500 kişi büyük bir coşkuyla takımlarının erken gelen şampiyonluğunu kutlarken, ilerleyen saatlerde taraftarlarla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Alman basını, taraftarların güvenlik güçlerine yabancı madde fırlattığını ve 33 polisin yaralandığını aktardı.

Alman Polisi ise, huzuru bozma, tehlikeli yaralama, fiziksel saldırı, direnme, hakaret ve Patlayıcılar Yasası'nın ihlalleri nedeniyle soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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