Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasında Gerginlik: 33 Polis Yaralı

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak üzere sokağa çıkan taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 33 polis yaralandı.

Almanya'da caddeler dün Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyon olmasının ardından taraftarlarla doldu. Başkent Berlin'deki Kurfürstendamm semtinde yaklaşık 2 bin 500 kişi büyük bir coşkuyla takımlarının erken gelen şampiyonluğunu kutlarken, ilerleyen saatlerde taraftarlarla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Alman basını, taraftarların güvenlik güçlerine yabancı madde fırlattığını ve 33 polisin yaralandığını aktardı.

Alman Polisi ise, huzuru bozma, tehlikeli yaralama, fiziksel saldırı, direnme, hakaret ve Patlayıcılar Yasası'nın ihlalleri nedeniyle soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. - BERLİN