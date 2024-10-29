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Derbiden sonra muhabirin burnunu kıran Sezgin Gülnar tutuklandı

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Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından, spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruk atarak burnunu kıran ve gözaltınan alınan siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar, 'spor alanında kasten yaralama' suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruk atan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tutuklandı.

TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan Kaplan'ın röntgeni çekilirken, burnuna darbe aldığı ve yanağında açılma da olduğu bildirildi. Polis, Kaplan'a saldıran kişinin Sezgin Gülnar olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Gülnar hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulanarak, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldı. Gülnar, bugün adliyeye sevk edildi.

Tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Sezgin Gülnar'ın tutuklanmasına karar verildi. Beşiktaşlı Avukatlar Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mevzuata aykırı şekilde verilen tutuklama kararı ölçüsüz ve ağırdır. Bu kapsamda gerekli hukuki adımların atılması ve itiraz süreci de tarafımızca yakından takip edilecektir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün gece saat 23.10 sıralarında Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Rams Park stadı önünde meydana gelmişti. Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından, Galatasaraylı futbolcuların takibini yapan spor muhabiri Emre Kaplan'a bir şahıs tarafından yumruklu saldırı düzenlenmiş, saldırı sonrası yüzünde kanama olduğu görülen Kaplan, aldığı darbe sonrası ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Derbiden sonra muhabirin burnunu kıran Sezgin Gülnar tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

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