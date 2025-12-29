Erden Timur'a tutuklama talebi
Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, savcılıktaki ifadesinin ardından dosyası ayrılarak 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Timur'un dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama Bürosu'na aktarılarak buradaki işlemlerinin ardından Timur 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL