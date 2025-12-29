Haberler

Erden Timur'a tutuklama talebi

Güncelleme:
Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddiaları kapsamında gözaltına alınan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un dosyası ayrıldı ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüpheli Timur'un savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından dosyası delil durumuna binaen görülen lüzum üzerine mevcut dosyadan ayrıldı.

Timur'un dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama Bürosu'na aktarılarak buradaki işlemlerinin ardından Timur 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL

500

