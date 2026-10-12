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Galatasaray-Barcelona öncesi karaborsa bilet operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

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Galatasaray-Barcelona öncesi karaborsa bilet operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile yarın akşam oynayacağı maç öncesi sanal medyada karaborsa bilet ilanları tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması üzerine düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, tahkikat sürüyor.

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile yarın akşam oynayacağı maç öncesi karaborsa bilet operasyonu yapıldı, 9 kişi gözaltına alındı.

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile yarın akşam oynayacağı maç öncesi sanal medyada, karaborsa bilet satış ilanı verenlerin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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