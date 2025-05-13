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Futsal Turnuvasında Hakem ve Öğretmen Arasında Yumruklu Kavga

Futsal Turnuvasında Hakem ve Öğretmen Arasında Yumruklu Kavga
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Kahramanmaraş'ta liseler arası futsal turnuvasında hakem ile öğretmenler arasında çıkan kavga, amatör kameralarca kayda alındı. Olayın ardından hakem şikayetçi oldu ve soruşturma başlatıldı.

Futsal turnuvası boks ringine döndü: Hakem ve öğretmen arasında kavga anı kamerada

Liseler arası futsal turnuvasında hakem ve öğretmen arasında kavga çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta okullar arası futsal turnuvasında öğretmen ve hakem arasında yumruklu kavga çıktı. Kavga anları amatör kameralar tarafından saniye saniye kayda alındı.

Olay, Kahramanmaraş'ta düzenlenen liseler arası futsal müsabakasında meydana geldi. İddiaya göre, Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi ile Sultan Alparslan Anadolu Lisesi arasında oynanan karşılaşmada, hakemin kararlarına sinirlenen Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi teknik ekibinde bulunan öğretmenler, hakem M.M. ile tartışmaya başladı. Bu sırada tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada maçın hakemi M.M., çeşitli yerlerinden darbe aldı. Yaşanan kavgayı öğrenciler güçlükle bitirdi. Darp raporu alan hakem M.M.'nin karakola giderek öğretmenlerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METEHAN NAZLI - 3.Sayfa
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