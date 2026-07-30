Haberler

Futbol sezonu spor güvenliği değerlendirildi

Futbol sezonu spor güvenliği değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş ve ilgili kurumların yöneticileri, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Erzurum Valisi Aydın Baruş ve ilgili kurumların yöneticileri, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımlarıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen 2026-2027 Futbol Sezonu Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, Süper Lig'den alt liglere kadar tüm müsabakaların huzur ve güven içerisinde oynanabilmesi için alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Yeni sezonda; sanal devriye faaliyetlerinin artırılması, taraftar güvenliğine yönelik kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, Spor Güvenlik Kurullarının etkin şekilde işletilmesi, Passolig uygulamasının titizlikle sürdürülmesi ve görevli personelin yaka kameralarını etkin kullanması konuları ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne operasyonla başladı! Erdal Beşikçioğlu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe turladı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe turladı, ülke puanı uçuşa geçti
Galatasaraylıları Leao transferinde gece yarısı heyecanlandıran gelişme

F.Bahçe derken... Galatasaraylıları gece yarısında sevindiren gelişme
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı

Erkek arkadaşı ve çocukları evdeydi! Göğsünden vurulmuş halde bulundu
Hastaneye kurşun sıktı: İfadesi hayrete düşürdü

Hastaneye kurşun sıktı: Hayrete düşüren gerekçe
Nathan Ake Fenerbahçe taraftarını büyüledi

Dün gece yaptığını ''En iyisi benim'' diyen bile başaramıyor
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı

Ünlü şefin cenazesi böyle götürüldü
4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler

4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler