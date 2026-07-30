Futbol sezonu spor güvenliği değerlendirildi

Erzurum Valisi Aydın Baruş ve ilgili kurumların yöneticileri, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımlarıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen 2026-2027 Futbol Sezonu Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, Süper Lig'den alt liglere kadar tüm müsabakaların huzur ve güven içerisinde oynanabilmesi için alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Yeni sezonda; sanal devriye faaliyetlerinin artırılması, taraftar güvenliğine yönelik kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, Spor Güvenlik Kurullarının etkin şekilde işletilmesi, Passolig uygulamasının titizlikle sürdürülmesi ve görevli personelin yaka kameralarını etkin kullanması konuları ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı