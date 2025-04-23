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Futbol Oynarken Kalp Krizi Geçiren Komiser Hayatını Kaybetti

Futbol Oynarken Kalp Krizi Geçiren Komiser Hayatını Kaybetti
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Malatya'da arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan komiser Göksel Özay, 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Malatya'da arkadaşları ile halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren komiser, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Olay, 14 Nisan 2025 tarihinde Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mıhlıdut Caddesi üzerindeki bir halı sahada arkadaşları ile birlikte futbol oynayan komiser Göksel Özay (49) aniden fenalaşarak yere düştü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özay olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Göksel Özay yaklaşık 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Üç çocuk babası Göksel Özay'ın yarın İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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