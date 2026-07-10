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Fas-Fransa maçı sonrası Paris sokakları karıştı

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Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'nın Fas'ı 2-0 yenmesinin ardından Paris'te taraftarlar arasında çıkan olaylarda araçlar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı. Aulnoye-Aymeries'te bir genç kamyondan düşerek hayatını kaybetti.

Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelen Fransa ve Fas maçının ardından Paris sokakları karıştı.

Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa, karşı karşıya geldiği Fas'ı 2-0'lık skorla eledi. Maçın ardından Fransız ve Faslı taraftarlar başkent Paris sokaklarına akın etti. Fransız yetkililer, Fransa'nın zaferinin, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi kutlamalarından sonra yaşanan benzer şiddet olaylarına yol açabileceği endişesiyle Paris genelinde 8 binden fazla polis görevlendirdi. Fransa taraftarları, Champs-lysées de dahil kentin pek çok yerinde kutlama yaptı.

Barışçıl kutlamaların yanı sıra Paris sokaklarında şiddet olayları da yaşandı. Araçları deviren taraftarlar, bazı araçları da ateşe verdi. Otobüs duraklarına zarar veren eylemciler, sokaklardaki mağazaların camlarını parçaladı.

Kamyondan düşen 17 yaşındaki taraftar hayatını kaybetti

Kutlamalar Paris'in yanı sıra farklı kentlerde de sürdü. Ancak, Belçika sınırına yakın Maubeuge şehrinin kuzeyindeki Aulnoye-Aymeries'te yapılan kutlamalar trajediye dönüştü. Fransız taraftarı 17 yaşındaki bir kişi, kamyondan düşerek hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, kamyondan düşen genç kızın aracın altında kalarak ezilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Kamyon şoförü gözaltına alınırken olaya tanık olan bir genç de şok geçirdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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