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Fon soruşturmasında 12 şüpheliden 5'i tutuklandı, 7'sine adli kontrol verildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi-Müdürü Engin Geylan, MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf, Kerem Lafçı ve Cem Gürkan Alpay tutuklandı.

Şüphelilerden Okan Uzunoğlu, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar, Hüseyin Emre Sezer hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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