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Florida açıklarında 2 gündür aç ve susuz kalan 98 göçmen kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Florida açıklarında 2 gündür aç ve susuz kalan 98 göçmen kurtarıldı

ABD'nin Florida eyaleti açıklarında bulunan teknede 2 gündür aç ve susuz kaldıkları öğrenilen 98 göçmen kurtarıldı.

ABD'nin Florida eyaleti açıklarında bulunan teknede 2 gündür aç ve susuz kaldıkları öğrenilen 98 göçmen kurtarıldı.

ABD'nin Florida eyaleti açıklarındaki bir teknede bulunan 98 göçmen için ABD Sahil Güvenliği tarafından kurtarma operasyonu düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda 96'sı Haiti, biri Uganda ve biri de Bahamalar vatandaşı olan 98 kişi kurtarıldı. Göçmenler, daha sonra Bahamalı yetkililere teslim edildi. Sahil güvenlik tarafından yapılan açıklamada, teknede 53 erkek, 35 kadın ve 10 çocuğun bulunduğu aktarıldı. Yaklaşık bir haftadır denizde olduklarını söyleyen bir göçmen, 2 gündür yiyecek ve içeceklerinin bulunmadığını da belirtti. Olayda yaralanan olmadı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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