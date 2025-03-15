Flash TV'ye yönelik sahte bahis operasyonunun detayları belli oldu

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afşin Şahin, Haberler.com stüdyosunda Sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Bankpozitif, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu'na yönelik yasa dışı bahis operasyonun arka planına ilişkin bilgi veren Profesör Şahin, ilgili kanun maddesindeki "Şüphe" detayına dikkati çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Bankpozitif, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu'nun sahibi Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 59 şüpheliye yönelik baskın düzenlenirken, 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el kondu. Pozitifbank, Flash TV ve Payfix de devlet kontrolüne geçti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afşin Şahin, Haberler.com stüdyosunda Sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Operasyonun hazırlık sürecini anlatan Profesör Şahin, yasa dışı bahise yönelik alınan önlemlere değindi. Türkiye'de var olan mevcut yasal düzenlemelere yenilerin eklendiğini aktardı.

Flash TV'ye sahte bahis operasyonun detayları belli oldu

"YAPILAN DÜZENLEMELER AB İLE UYUMLU"

Sunucu Abdurrahman yazıcı konuğuna, operasyonun hukuki dayanağını sordu. Bu konuda çeşitli yasal düzenlemelerin var olduğunu ancak son dönemde yapılan değişikliklerle mevzuatın daha da genişletildiğini belirten Prof. Dr. Afşin Şahin açıklamasına şöyle devam etti: Türkiye'de son yıllarda quantum bilgisayarlar, yapay zeka gibi yeni teknoloji ve algoritmaların ortaya çıkmasını takiben birtakım yeni regülasyonlar, düzenlemelere ihtiyaç artmış ve kamu gerek tedbirleri alarak başarılı çalışmalara imza atmıştır. Yapılan düzenlemelere baktığımızda Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlara uyum sürecinin tamamlandığını görüyoruz.

"KUVVETLİ ŞÜPHE DURUMUNDA TMSF, ŞİRKETLERE KAYYIM OLARAK ATANABİLİR"

"Özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nca 13 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kripto paralara yönelik düzenlemeler buna dönük tebliğler ya da 12 Mart Siber Güvenlik Kanunu teklifi yine Meclis'ten geçti. 4 Şubat 2025'te de bu konuyla ilgili olarak 7539 sayılı kanunun 7. maddesiyle getirilen düzenlemede bir bakıma geçici iki tane madde ekliyorlar daha önceki kanuna. Burada "Kuvvetli bir şüphe varsa, kuvvetli şüphenin olması durumunda TMSF'den mahkeme kararıyla kayyım olarak atanabiliyor. TMSF de kendisi bir yöneticiyi yine basiretli bir tüccar gibi hareket etmesi gerekli koşuluyla atayabilir.

Flash TV'ye yönelik sahte bahis operasyonunun detayları belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa
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