Haberler

Fiyat manipülasyonu operasyonunda Mersin’de 5 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
+1224 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen firma yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda Mersin’de 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen firma yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda Mersin'de 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "tarladan markete fiyat yolculuğunun" mercek altına alınmasıyla ilgili çalışma yapıldı. Ticaret Bakanlığından Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığından Çiftçi Kayıt Sistemi verilerinin temin edilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan rapor sonrasında güvenlik güçleri tarafından 22 ile eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon çerçevesinde Mersin genelinde de 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Operasyonla ilgili açıklama yapan Bakan Gürlek, soruşturmanın fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden sürdürüldüğünü belirterek, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini, 22 ilde toplam 109 iş yeri ile ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan gülümseten kadın hakem diyaloğu

Sergen Yalçın'ın kadın hakemlerle ilgili sözleri olay oldu
16 yaşındaki kız kardeşine atılan mesaja öfkelenen ağabey kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesajı affetmedi! Ağabeyin planı başını yaktı
İş yeri kurşunlayan şüphelinin balkondan kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

Polisten böyle kaçmaya çalıştı! Yaptığı yanına kar kalmayacak
İstanbul'da 486 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Panelvanı takibe aldılar! İçinden 486 kilo uyuşturucu çıktı
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti

Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı

Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi