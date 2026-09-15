Fiyat manipülasyonu operasyonunda Mersin’de 5 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen firma yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda Mersin'de 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "tarladan markete fiyat yolculuğunun" mercek altına alınmasıyla ilgili çalışma yapıldı. Ticaret Bakanlığından Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığından Çiftçi Kayıt Sistemi verilerinin temin edilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan rapor sonrasında güvenlik güçleri tarafından 22 ile eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon çerçevesinde Mersin genelinde de 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Operasyonla ilgili açıklama yapan Bakan Gürlek, soruşturmanın fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden sürdürüldüğünü belirterek, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini, 22 ilde toplam 109 iş yeri ile ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı