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Filipinler'deki Toprak Kayması Sonucu Ölü Sayısı 54'e Yükseldi

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Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp kişi sayısı ise 63'e çıktı.

Filipinler'in güneyindeki maden sahası yakınlarında geçtiğimiz salı günü meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.

Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde geçtiğimiz salı günü meydana gelen toprak kaymasında bilanço artıyor. Maco kasabasındaki altın madeninin yakınlarında meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp kişi sayısının 63'e yükseldiği belirtildi.

Davao de Oro yetkililerinden Edward Macapili, kurtarma çalışmalarına 300'den fazla kişinin katıldığını ancak operasyonların şiddetli yağmur, yoğun çamur ve yeni toprak kaymaları tehdidi nedeniyle aksadığını belirterek, kurtarma çalışmalarının bu sabah yeniden başladığını söyledi. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında hayatta kalan bir kişiye ulaşmanın muhtemel olmadığını aktaran Macapili, "Kurtarma ekibi çok zor olsa da elinden geleni yapıyor" dedi. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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