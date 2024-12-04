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FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi

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FETÖ'nün Varlık Fonu'na devredilen malikanesine Türk bayrakları çekildi.

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan FETÖ terör örgütünün finansmanlarından firari Akın İpek'in 2015'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek'te inşa ettirdiği ve mahkeme kararıyla Varlık Fonu'na devredilen lüks malikanenin girişine büyük boyutlarda iki Türk bayrağı çekildi.

FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi

14 bin 182 metrekare açık, 7 bin 379 metrekare kapalı alanda ikiz 4 katlı villadan oluşan malikanenin FETÖ'nün maddi kaynaklarını durdurmak ve holdinge ait mal varlıklarının değerlendirilmesi amacıyla kiralama ilanına verileceği öğrenildi.

FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi

VARLIK FONU'NA DEVREDİLMİŞTİ

Ağustos 2024'te Koza-İpek Holding'in de aralarında bulunduğu 12 şirket ve menkul ile söz konusu villanın da yer aldığı gayrimenkuller, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) Türkiye Varlık Fonu'nageçmişti.

FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

zaten milletin parasıydı

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMustafa null:

TÜRK BAYRAĞİ ÇEKİLSİN ŞEHİT AİLELERİNE TAHSİS EDİLSİN BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLMESİN

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHakan Celik:

neler istediler de vermedik değil mi :)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMetin:

İpek holdingin çözülen mal varlığı bu . Yani gasp edilen yerlerden biri . FETÖ diyerek hırsızlığı meşru yapamazsınız.

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