FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan FETÖ terör örgütünün finansmanlarından firari Akın İpek'in 2015'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek'te inşa ettirdiği ve mahkeme kararıyla Varlık Fonu'na devredilen lüks malikanenin girişine büyük boyutlarda iki Türk bayrağı çekildi.

14 bin 182 metrekare açık, 7 bin 379 metrekare kapalı alanda ikiz 4 katlı villadan oluşan malikanenin FETÖ'nün maddi kaynaklarını durdurmak ve holdinge ait mal varlıklarının değerlendirilmesi amacıyla kiralama ilanına verileceği öğrenildi.

VARLIK FONU'NA DEVREDİLMİŞTİ

Ağustos 2024'te Koza-İpek Holding'in de aralarında bulunduğu 12 şirket ve menkul ile söz konusu villanın da yer aldığı gayrimenkuller, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) Türkiye Varlık Fonu'nageçmişti.