Fethiye'de İzinsiz Kiralamaya 10 Milyon TL Ceza

Fethiye'de İzinsiz Kiralamaya 10 Milyon TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kiralama belgesi bulunmayan 75 villa için toplamda 10 milyon 794 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, izinsiz kiralamaların tekrarlanması halinde ceza miktarının artacağı konusunda uyarıda bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kiralama belgesi bulunmayan 75 villaya ceza yağdı. Denetimlerde toplam 10 milyon 794 bin 750 TL idari para cezası uygulanırken, tekrarlanan ihlallerde ceza tutarının milyon liraları bulacağı uyarısı yapıldı.

Fethiye'de ' Turizm Amaçlı Kiralama Belgesi' bulunmadan yapılan kiralamalara yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis, jandarma ve turizm denetleme ekiplerinin gerçekleştirdiği son kontrollerde, izinsiz şekilde kiraya verilen 75 villaya toplam 10 milyon 794 bin 750 TL idari para cezası kesildi. Yapılan incelemelerde, her bir konut için 143 bin 930 TL ceza uygulandığı bildirildi. Yetkililer, aynı konutta izinsiz kiralamanın ikinci kez tespit edilmesi halinde cezanın 719 bin 650 TL'ye, üçüncü kez tekrarlanması durumunda ise 1 milyon 439 bin 300 TL'ye çıkacağını açıkladı. Turizm sezonunun yoğun geçtiği Fethiye'de, yetkililer hem kayıt dışı kiralamaların önlenmesi hem de turizm gelirlerinin kayıt altına alınması için denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Otel işletmecisini isyan ettiren görüntü: Böyle yaşanmaz

Bunlar insan olamaz! İşletmeci odanın halini paylaşıp isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Çelebi, komando beresiyle ikna turunda: Kazanan Türkiye olacak

Komando beresiyle ikna turu: Kazanan Türkiye olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.