Fethiye'de İzinsiz Kiralamaya 10 Milyon TL Ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kiralama belgesi bulunmayan 75 villaya ceza yağdı. Denetimlerde toplam 10 milyon 794 bin 750 TL idari para cezası uygulanırken, tekrarlanan ihlallerde ceza tutarının milyon liraları bulacağı uyarısı yapıldı.

Fethiye'de ' Turizm Amaçlı Kiralama Belgesi' bulunmadan yapılan kiralamalara yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis, jandarma ve turizm denetleme ekiplerinin gerçekleştirdiği son kontrollerde, izinsiz şekilde kiraya verilen 75 villaya toplam 10 milyon 794 bin 750 TL idari para cezası kesildi. Yapılan incelemelerde, her bir konut için 143 bin 930 TL ceza uygulandığı bildirildi. Yetkililer, aynı konutta izinsiz kiralamanın ikinci kez tespit edilmesi halinde cezanın 719 bin 650 TL'ye, üçüncü kez tekrarlanması durumunda ise 1 milyon 439 bin 300 TL'ye çıkacağını açıkladı. Turizm sezonunun yoğun geçtiği Fethiye'de, yetkililer hem kayıt dışı kiralamaların önlenmesi hem de turizm gelirlerinin kayıt altına alınması için denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. - MUĞLA