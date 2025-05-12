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Feci Kaza: Motosikletli İş Adamı Hayatını Kaybetti

Feci Kaza: Motosikletli İş Adamı Hayatını Kaybetti
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Denizli'de motosikletiyle otomobile çarpan iş adamı Yusuf Karakaya, hastanede hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Feci kaza kamerada: Motosikletiyle otomobile çarpıp metrelerce sürüklenen iş adamı hayatını kaybetti

DENİZLİ – Denizli'de aynı istikamette seyir halinde olan ve dönüş için ani manevra yapan otomobile çarpan motosikletli iş adamı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İş adamının yola düşüp metrelerce savrulduğu kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde işe gitmek üzere motosikletiyle yola çıkan iş adamı Yusuf Karakayaidaresindeki 20 NG 085 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, önünde aynı istikamette giden otomobil yolun sağındaki akaryakıt istasyonuna girmek için ani manevra yaptı. İş adamının kullandığı motosiklet, sürücünün tüm çabalarına rağmen manevra yapan otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Devrilen motosikletten yola düşen iş adamı Yusuf Karakaya sürüklenmeye başladı. Metrelerce sürüklenerek hurdaya dönen motosikletten savrulan Yusuf Karakaya, başını kaldırıma çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından aldığı darbeden sonra ağır yaralanan Yusuf Karakaya, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede ilk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan iş adamı Yusuf Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Meydana gelen feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin sağa geçmeye çalışırken arkadan hızla gelen motosikletin çarpmasının ardından kontrolden çıkarak devrildiği ve motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - 3.Sayfa
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