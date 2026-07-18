Haberler

Fatih'te 2 kilogram altın vurgunu: "Parayı getireceğim" dedi, altınlarla kaçtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu şüpheli, kuyumcudan sipariş ettiği 2 kilogram altını teslim aldıktan sonra önceden hazırladığı düzenekle dışarı çıkarıp kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir şüpheli, sipariş ettiği 2 kilogram altını teslim aldıktan sonra iş yerinde önceden hazırladığı iddia edilen düzenekle altınları dışarı çıkardı. "Parayı getireceğim" diyerek iş yerinden ayrılan şüpheli, yaklaşık 2 kilogram altınla birlikte kayıplara karıştı.

Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Gedik Paşa Caddesi'nde film sahnelerini aratmayan bir dolandırıcılık olayı yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs, kuyumcu Murat G.'den 2 kilogram altın sipariş etti. Sipariş üzerine kuyumcu ile yanında bulunan kurye, altınları şüphelinin bulunduğu iş yerine götürerek teslim etti. Şüpheli, teslim aldığı altınları masanın altına koyarak, "Size birazdan parayı getireceğim" dedi. Bu sırada iş yerinde önceden hazırladığı iddia edilen düzeneği kullanan şüpheli, masanın altındaki bölümden altınları iş yerinin dışına çıkardı.

2 kilogram altınla kayıplara karıştı

Daha sonra para alma bahanesiyle iş yerinden ayrılan şüpheli, yaklaşık 2 kilogram altınla birlikte kayıplara karıştı. Bir süre bekleyen kuyumcu, şüphelinin geri dönmemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizle, biraz güvenimizi kazandı"

Dolandırıcılık mağduru Murat Gültekin şüphelinin kendisiyle sipariş verme bahanesiyle iletişime geçtiğini belirterek, "Ben bir kuyumcu esnafıyım. WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçen bir müşterinin bize sipariş vermesi sonrasında bizi, şu arkamda görmüş olduğunuz Çanta satılan dükkana çağırdı, kendisini burada bir esnaf olarak tanıttı bize. Altınları ona teslim ettik, parayı vereceğini iddia ederek dışarı çıktı. Beş dakika sonra geleceğim dedi biz altınların onda olduğunu bilmiyorduk. Halbuki içeride bir düzenek yapmış, içeriden altını dışarıdan kaçırmış, dışarıdan biri düzenek içerisinden almış götürmüş altını" şeklinde konuştu.

"Toplamda dört kilo altın. Şu anda güncel değeri 300 bin dolar civarında"

Konuşmasının devamında çalınan altınların değerinin 300 bin dolar olduğuna da değinen Gültekin, "Bekledik baktık gelen yok giden yok. Biraz bekledik ondan sonra polisi aradık, sağ olsun onlar da gerekeni yapıyorlar şu an. İki kilo benim gitti. Şu anda güncel değeri 300 bin dolar civarında. Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizle, biraz güvenimizi kazandı açıkçası. Sonrasında buraya getirip buradan da paramızı almamızı söyleyince getirdik altını teslim ettik. Yani masanın altına koydu. Dışarı gidecek bir yer olmadığından dolayı biz de güvendik. Meğerse dışarıya oradan pencere açmış, dışarı salmış altını. Dışarı çıkıp altını aldığı gibi, arkadaşı var iki kişiler bunlar galiba, altını alıp ortadan kayboldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Yazıcıoğlu'yla ilgili 17 yıl sonra gelen itiraf! Sorguda döküldü
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil

"Derhal görevden alın" dedi, günler sonra istediği oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak

Yeni aşamaya geçtiler! İran'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı
Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekillere süper kıyak

Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi

Tüm CHP'lilerin beklediği oluyor! Net tarih verildi
Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu

Koca şehir transferi değil, bu bakışları konuşuyor