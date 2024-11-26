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Fatih'te Ayakkabı İmalathanesinde Yangın Çıktı

Fatih'te Ayakkabı İmalathanesinde Yangın Çıktı
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İstanbul Fatih'te bir ayakkabı imalathanesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 22.00 sularında başladı ve üst katlara sıçradı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, maddi hasar oluştu.

Fatih'te ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te bir ayakkabı imalathanesinin deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Fatih Şehsuvarbey Mahallesi Yeni Bahar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, üç katlı bir ayakkabı imalathanesinin arkasında bulunan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara sıçradı. Atölye çalışanlarının müdahalesi yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KAAN KURT - 3.Sayfa
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