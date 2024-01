Evi alevlere teslim olan kadın gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir aparatta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın çıkan evden son anda kendini dışarı atan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Boğazkent turizm merkezinde pasajın üst kısmında bulunan apart evde meydana geldi. Nedeni henüz belirlenmeyen yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanların kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangında evde bulunan ve dumandan etkilenen Nazlı Yılmaz S., can havliyle kendini dışarı attı. Kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Bu esnada gözyaşlarına hakim olamayan kadını komşuları teselli etti. Apart evin çatı kısmında yatak odası bölümünde çıkan yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA