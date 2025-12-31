Haberler

Manş Tüneli'ndeki arıza giderildi, tren seferleri yeniden başladı

Manş Tüneli'ndeki arıza giderildi, tren seferleri yeniden başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eurostar, Manş Tüneli'ndeki elektrik hattındaki arızanın giderildiğini ve seferlerin yeniden başladığını duyurdu. Ancak, bazı gecikmeler ve son dakika iptalleri yaşanabileceği konusunda yolcular uyarıldı.

Demiryolu şirketi Eurostar, Manş Tüneli'ndeki elektrik hattında dün meydana gelen arıza nedeniyle iptal olan tüm seferlerin, bugün yeniden başladığını belirtirken; bazı gecikme ve son dakika iptallerinin yaşanabileceği yönünde uyarı yaptı.

İngiltere ile Fransa'yı denizden birbirine bağlayan Manş Tüneli'ndeki elektrik hattında dün meydana gelen arıza sebebiyle ulaşım durma noktasına geldi. İngiltere ile Avrupa kıtası arasında seferler düzenleyen demiryolu şirketi Eurostar tarafından yapılan açıklamada, arızanın giderildiği belirtilirken, Manş Denizi'ni geçen tüm seferlerine yeniden başladığı belirtildi. Açıklamada, "Dün Manş Tüneli'ndeki bir elektrik sorununun ardından ve gece boyunca demiryolu altyapısında yaşanan bazı ek sorunlar sonrasında seferler bugün yeniden başladı. Bugün tüm seferlerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz; ancak zincirleme etkiler nedeniyle hala bazı gecikmeler ve son dakika iptalleri yaşanabilir" denildi.

Le Shuttle treninde aksama meydana gelmişti

Eurostar tarafından dün yapılan açıklamada, "Yaşanan sorun ve bunun sonucunda Le Shuttle treninin aksaması nedeniyle tüm yolcularımızın seyahatlerini başka bir tarihe ertelemelerini önemle tavsiye ederiz. Seyahat biletiniz yoksa lütfen istasyona gelmeyin" ifadeleri kullanılmıştı. Le Shuttle'ın internet sitesinde yer alan açıklamada ise, "Havai elektrik hattındaki bir sorun nedeniyle hizmetlerimizde ciddi aksamalar yaşıyoruz, seferlerde gecikmeler var. Sorunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Londra, Paris, Amsterdam ve Brüksel arasındaki tren seferlerinin iptal edildiği belirtilmişti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! 25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor

Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde

Fenerbahçelileri havalara uçuran haber
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde

Fenerbahçelileri havalara uçuran haber
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak