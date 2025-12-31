Manş Tüneli'ndeki arıza giderildi, tren seferleri yeniden başladı

Demiryolu şirketi Eurostar, Manş Tüneli'ndeki elektrik hattında dün meydana gelen arıza nedeniyle iptal olan tüm seferlerin, bugün yeniden başladığını belirtirken; bazı gecikme ve son dakika iptallerinin yaşanabileceği yönünde uyarı yaptı.

İngiltere ile Fransa'yı denizden birbirine bağlayan Manş Tüneli'ndeki elektrik hattında dün meydana gelen arıza sebebiyle ulaşım durma noktasına geldi. İngiltere ile Avrupa kıtası arasında seferler düzenleyen demiryolu şirketi Eurostar tarafından yapılan açıklamada, arızanın giderildiği belirtilirken, Manş Denizi'ni geçen tüm seferlerine yeniden başladığı belirtildi. Açıklamada, "Dün Manş Tüneli'ndeki bir elektrik sorununun ardından ve gece boyunca demiryolu altyapısında yaşanan bazı ek sorunlar sonrasında seferler bugün yeniden başladı. Bugün tüm seferlerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz; ancak zincirleme etkiler nedeniyle hala bazı gecikmeler ve son dakika iptalleri yaşanabilir" denildi.

Le Shuttle treninde aksama meydana gelmişti

Eurostar tarafından dün yapılan açıklamada, "Yaşanan sorun ve bunun sonucunda Le Shuttle treninin aksaması nedeniyle tüm yolcularımızın seyahatlerini başka bir tarihe ertelemelerini önemle tavsiye ederiz. Seyahat biletiniz yoksa lütfen istasyona gelmeyin" ifadeleri kullanılmıştı. Le Shuttle'ın internet sitesinde yer alan açıklamada ise, "Havai elektrik hattındaki bir sorun nedeniyle hizmetlerimizde ciddi aksamalar yaşıyoruz, seferlerde gecikmeler var. Sorunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Londra, Paris, Amsterdam ve Brüksel arasındaki tren seferlerinin iptal edildiği belirtilmişti. - LONDRA