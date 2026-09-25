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Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü 64 firmayı denetledi, 119 bin 190 TL ceza kesti

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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son haftadaki denetimlerinde 64 firmada 2 bin 848 ürün incelendi, 119 bin 190 TL idari para cezası kesildi. Haksız fiyat denetiminde 16 firmada 80 ürün kontrol edildi, tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği denetimlerde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 119 bin 190 TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin il merkezi ve ilçelerindeki saha çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, 18-24 Eylül 2026 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri hususları içeren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 64 firmada 2 bin 848 ürün incelendi. Ekiplerce tespit edilen mevzuata aykırılıklar doğrultusunda toplam 119 bin 190 TL idari para cezası kesildi. Haksız fiyat artışı denetimleri dahilinde ise 16 firmada 80 ürün kontrol edilirken, hazırlanan tutanaklar değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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