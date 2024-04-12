Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere eğitim

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde 19 araç sürücü ile 58 yolcuya eğitim verildi.

Eskişehir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Yaşam İçin Kısa Bir Mola sloganıyla kurulan Yaşam Tüneli'nde yol kullanıcılarına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Yaşam Tüneli'nde yol kullanıcılarına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında toplam 19 araç sürücüsü ve 58 yolcuya eğitim verildi. - ESKİŞEHİR