Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Eskişehir'de yapılan bir operasyonda bir şüphelinin aracında yapılan aramada farklı türlerde birçok uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de bir şüphelinin aracında arama yapan jandarma ekipleri farklı türlerde birçok uyuşturucu madde ele geçirdi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca Seyitgazi ilçesinde bir şahsın uyarıcı madde imal ve ticaretini yaptığı bilgisi alındı. Gelen bilgi üzerine ekipler çalışma başlattı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bahse konu şüphelinin aracında arama yapıldı. Jandarma tarafından yapılan aramada; 15,66 gram metamfetamin maddesi, 5,64 gram bonzai/sentetik kannabinoid maddeye, 7 adet kare şeklinde kesilmiş alüminyum folyoya, 1 adet hassas terazi, 1 adet içerisinde metamfetamin kırıntıları bulunan cam şişe ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR