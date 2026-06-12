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Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 143 bin TL cezası yazıldı

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Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin 5-11 Haziran tarihleri arasında yaptığı denetimlerde, fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlığı gibi aykırılıklar nedeniyle 44 firmada 2 bin 60 ürün incelendi ve toplam 143 bin 28 TL idari para cezası kesildi. Haksız fiyat artışı şüphesiyle 11 firmadan alınan numuneler ise Bakanlık kuruluna gönderildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son 1 hafta içerisindeki denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 143 bin 28 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 5-11 Haziran 2026 tarihleri arasında denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 44 firmada 2 bin 60 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 143 bin 28 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 11 firmada 51 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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