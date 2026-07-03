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Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 1 milyon 68 bin TL ceza yazıldı

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Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında 202 firmada 9 bin 693 ürün denetledi. Fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlığı gibi aykırılıklar için toplam 1 milyon 68 bin TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili 42 firmadan alınan raporlar Ticaret Bakanlığı'na gönderildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son bir ay içerisindeki denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 1 milyon 68 bin TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, haziran ayı boyunca denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 202 firmada 9 bin 693 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 1 milyon 68 bin TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 42 firmada 206 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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