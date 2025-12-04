Kendini polis olarak tanıtıp 316 bin 700 TL'lik ziynet eşyasını dolandırdı, kısa sürede yakalandı

Eskişehir'de kendini polis olarak tanıtarak bir vatandaştan 316 bin 700 TL değerinde ziynet eşyasını alan şahıs, kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan M.A. isimli şahsın, bir vatandaştan 5 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 8 adet çeyrek altın, 2 adet gram altın, 9 bin TL nakit para, altın yüzük ve küpeleri aldığı polis tarafından tespit edildi. Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda şüphelinin, çaldığı değerli eşyalarla ile birlikte bir döviz bürosunda bulunduğu tespit edildi.

Şahsın yakalanması için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Döviz bürosundan içinde para bulunan çanta ile ayrılan şüpheli, yürütülen titiz çalışmalar sonucunda Odunpazarı ilçesindeki bir para transfer noktasında çanta ile birlikte yakalandı.

Ele geçirilen 316 bin 700 TL, muhafaza altına alındıktan sahibine teslim edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR