Keskin Mahallesi'ndeki ot yangını büyümeden söndürüldü

Eskişehir'de bir evin bahçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Keskin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş evinin bahçesindeki otları yakmak istediği sırada alevler çevreye sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucunda bahçenin neredeyse tamamı küle döndü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın daha da büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışması başlatılırken, olayın maddi hasarla atlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı